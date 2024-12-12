Bayraklı Belediyesi Kadın Kooperatifi üyeleri, el emekleriyle hazırladıkları takı, tasarım ve ev aksesuarlarından oluşan hediyelik eşyaları görücüye çıkardı. Kültürpark Üretici Pazarı ve bir AVM’de uygun fiyatlı ürünlerin yer aldığı sergiler, 31 Aralık tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, üreten kadın girişimcileri desteklemek amacıyla el emeği ürünlerini yeni yıl pazarları kapsamında ziyaretçilerle buluşturdu. Kadınların üretken becerilerini yansıttığı takı tasarımlar, ev aksesuarları ve hediyelik eşyalar yılbaşına özel stantlarda beğeniye sunuldu. Çeşitliliği ve ekonomik hediye seçenekleriyle Kültürpark Üretici Pazarı’nda saat 11.00-21.00 arasında, AVM’de ise saat 10.00-22.00 arasında 31 Aralık 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Kadınların ürettiklerini değerlendirmelerine imkân tanımak adına onları destekliyoruz. Yılbaşı dolayısıyla kurulan standlarımızda hem kadınlarımızın emeğine değer katmak hem de vatandaşlarımızın sevdiklerine uygun fiyatlarla el emeği, göz nuru hediyeler almasını sağlamak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı stantlarımıza bekliyoruz” dedi.