Spor alanında yaptığı yatırımlar ve elde ettiği başarılarla farkını gösteren Bayraklı Belediyesi’nin 21 branşta açtığı yaz kursları büyük ilgi gördü. Bu çerçevede kurslara 3 haftada 3 bin 702 kişi başvurdu. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İlgilenen tüm çocuklarımızı kurslarımıza davet ediyoruz” dedi.

Her yıl binlerce kişiyi spor okullarında buluşturan Bayraklı Belediyesi, bu yıl da 21 branşta 7’den 70’e isteyen herkese spor yapma imkanı sağlıyor. 5 yaş ve üzerindeki öğrenciler ile yetişkinlerin katılabildiği kurslara ilçe sakinleri büyük ilgi gösteriyor. Bu çerçevede 3 Temmuz’da başlayan yaz spor okullarına 3 bin 702 kişi kayıt yaptırdı.

"Herkesi yaz spor okullarına bekliyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Her yıl ücretsiz spor kurslarımızla 7’den 70’e tüm ilçe sakinlerimizin gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Çocuklarımızın yaz tatillerini sporla geçirmelerini sağlıyoruz. Eğitime ve spora verdiğimiz desteklerin karşılığında Bayraklılı sporcularımızın başarıları hepimizin gurur kaynağı oluyor. İlgilenen herkesi yaz spor okullarına bekliyoruz” dedi.

Birçok branş bulunuyor

Bayraklı Belediyesi yaz dönemi spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, atletizm, tekvando, jimnastik, badminton, tenis, bale, kick boks, karate, güreş, zumba, pilates, aerobik, pickleball, bocce ve yoga branşlarında kurslar veriliyor. Ayrıca özel gereksinimli sporculara yönelik tenis, pickleball ve basketbol gibi kurslar düzenleniyor. Başvurular Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi’nde gerçekleştiriliyor. Kurslarla ilgili detaylı bilgiye 02323712300 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.