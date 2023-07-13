Okul öncesi eğitimde yaşama geçirdiği ‘Bayraklı modeli’ ile fark oluşturan İzmir’in Bayraklı Belediyesi, eğitim çalışmalarını sokağa taşıdı. Ayda ve Elif Bebek anaokullarının öğrencileri doğa gezileri ve pazaryeri ziyaretleri sayesinde, kitaplarda gördüğü nesneleri birebir tanıma ve inceleme şansı buluyor.

Okul öncesi eğitim yatırımlarıyla dikkat çeken Bayraklı Belediyesi, Bayraklı’ya özgü geliştirilen eğitim modeli sayesinde, tüm öğrencilerine deneyimleyerek öğrenme imkanı sunuyor. Bu çerçevede orman gezileriyle daha önce karşılaşmadıkları nesnelerle tanışan öğrenciler, pazaryeri ziyaretlerinde de kitaplarda gördükleri meyve ve sebzeleri görme, dokunma, test etme fırsatı buluyor.

Uzman eğiticiler eşliğinde gerçekleşen geziler, öğrencilere hayatı keşfetme imkanı sunuyor. Doğa ile iç içe büyüyen çocukların temel eğitimler dışında doğa ve hayvan sevgisi ile çevre bilinci konularında da uygulamalı dersler alması ailelere de memnuniyet veriyor. Öğrencilerin, gelişimleri için oldukça önemli olduğu belirtilen gezilerin devam edeceği belirtiliyor.

“Çocuklarımız için yerinde eğitim”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza iyi birer eğitim vermek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bayraklı eğitim modelimizle çocuklarımıza yerinde, gezerek, eğlenerek öğrenme imkanı tanıyoruz. Hayatı ve çevrelerini keşfetmelerini sağlıyoruz. Demokratik, katılımcı ve üretime dönük yenilikçi eğitim modelimizle geleceğin başarılı bireylerini yetiştiriyoruz” dedi.