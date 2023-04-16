İzmir Bayraklı’ya modern parklar ve yeşil alanlar kazandıran Bayraklı Belediyesi, Smyrna Lions Kulübünün desteğiyle yapımı sürdürülen 30 Ekim Lions Parkı’nı tamamladı. Osmangazi’de, 3 bin 739 metrekarelik alana sahip dev parkın açılışı, 17 Nisan Pazartesi günü saat 18.30’da yapılacak. Başkan Sandal, “Daha yeşil bir Bayraklı için çalışıyoruz. Parkımızın açılışına tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Bayraklı Belediyesi, Smyrna Lions Kulübü iş birliğiyle Osmangazi Mahallesi 647 sokakta yapımı sürdürülen 30 Ekim Lions Parkı’nın tamamladı. Modern oturma grupları, ağaç yoğunluğu, yürüyüş yolları ve 1500 metrekarelik yeşil oranı ile ilçenin en güzel donatı alanlarından biri olan park, toplam 3 bin 739 metrekarelik alan üzerinde kuruldu. Mahalle sakinleri tarafından da beğeniyle karşılanan park için 17 Nisan Pazartesi günü saat 18.30’da açılış töreni düzenlenecek.

"Açılışa bekliyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bir yandan çocuklarımıza yeni oyun alanları oluştururken bir yandan da gelecek kuşaklara daha yeşil bir Bayraklı bırakmak için çalışıyoruz. İlçemizin ihtiyaç olan her noktasına imkanlarımız dahilinde yeni parklar kazandırmaya devam edeceğiz. Osmangazi’de yapımı tamamlanan 30 Ekim Lions Parkı’mızı da birlikte açacağız. Tüm halkımız davetlidir” diye konuştu.