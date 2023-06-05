Bayraklı Belediyesinin TOBAV iş birliği ile hayata geçirdiği Bayraklı Mandolin Orkestrası, "Yaza Merhaba" konseri ile seyirci karşısına çıkacak. Cumhuriyetin 100’üncü yılına ithafen düzenlenen konserde marşlar, valsler, dünya klasikleri ve film müzikleri seslendirilecek.

Bayraklı Belediyesi TOBAV Mandolin Orkestrası, Cumhuriyetin 100’üncü yılına ithafen Şef Uğur Sayınbatur yönetiminde "Yaza Merhaba" konserinde İzmirli sanatseverlerle buluşuyor. Sanat yönetmenliğini dünyaca ünlü orkestra şefi Gürer Aykal üstleniyor. Genel koordinatörlüğünü TOBAV İzmir şubesi temsilcisi Hale Gökalpsezer’in yaptığı orkestranın konzertmeister görevini ise mandolin albüm kayıtlarıyla tüm dünyada mandolin sevenlerin beğenisini kazanan Bülent Yazıcı yürütüyor. Emekli müzik öğretmenleri başta olmak üzere gönüllü mandolin sanatçılarının eşlik edeceği konser; Köy Enstitüleri Marşı ve Ziraat Marşı ile başlayacak. Gece boyunca dünya klasiklerinin sevilen; aryaları, film müzikleri, valsler ile Ahmed Adnan Saygun ve öğrencisi Hasan Uçarsu’nun mandolin için çok sesli düzenlemelerinden oluşan 12 esere yer verilecek. 6 Haziran Salı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon’da gerçekleşecek ücretsiz konser saat 20.00’da başlayacak.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, “Türkiye’de, bir ilçe belediyesi bünyesinde kurulan ilk mandolin orkestrası olma özelliği taşıyan Bayraklı Belediyesi Mandolin Orkestrası, Yaza Merhaba Konseri ile bir kez daha seyirci karşısına çıkacak. TOBAV iş birliğiyle ‘Mandolin Orkestrası’nı yeniden bir araya getirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Mandolini toplumun her kesimine tanıtmak ve sevdirmek istiyoruz. Bu çerçevede sanatçılarımıza ve dünyaca ünlü Şef Gürer Aykal’a emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Herkesi konserimize bekliyoruz” dedi.