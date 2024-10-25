Bayraklı Belediyesinin kütüphaneleri, üniversite sınavına hazırlanan gençlerin başarıya ulaşmasında önemli rol oynamaya devam ediyor. Bu kapsamda kütüphanenin sakin ortamı ve imkanlarından faydalanan öğrenciler, hayallerindeki üniversitelerin de kapılarını aralıyor.

Bayraklı Belediyesinin kütüphaneleri her yaş grubundan vatandaşların uğrak yeri oluyor. Genci yaşlısı herkes kütüphane imkanlarından ücretsiz faydalanabiliyor. Özellikle üniversiteye hazırlanan öğrenciler için birer etüt merkezine dönüşen kütüphaneler, öğrencilerin başarısında da önemli rol oynuyor. Son olarak Mansuroğlu Mahallesi’ndeki 100’üncü Yıl Matematik ve Zeka Parkı’nda bulunan Livaneli Kütüphanesi’nde bir araya gelerek çalışma grubu oluşturan ve üniversite sınavlarında başarılı sonuçlar alan öğrenciler, ailelerini ve eğitmenlerini gururlandırdı. İstedikleri Üniversitelerde eğitim alma hakkı kazanan öğrencilerden Serhan Köksal ve Deha Uzar, Başkan Önal ve tüm belediye çalışanlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bu kapsamda Köksal, Ege Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’ni, Uzar ise Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’ni kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Aynı gruptaki öğrenciler de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği gibi prestijli okullar ve bölümlere yerleşti.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, gençlerin başarısına katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Gençlerimizin hayallerine ulaşmalarına yardımcı olabilmek bizim için büyük bir mutluluk ve övünç kaynağı oluyor. Onların bu başarılarını görmek, geleceğe dair umutlarımızı artırıyor. Bayraklı Belediyesi olarak, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Onların başarısı bizim gururumuz" dedi.