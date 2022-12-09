Bayraklı Belediyesinin resim kursiyerleri, yıl boyunca çizdikleri resimleri “Bir kalp bir renk” resim sergisinde beğeniye sundu. 33 kursiyerin yağlı boya çalışmalarının sunulduğu yıl sonu sergisi, ziyaretçilerden tam not aldı.

Bayraklı Belediyesinin resim kursiyerleri, yıl boyunca çizdikleri resimleri “Bir kalp bir renk” resim sergisinde beğeniye sundu. 33 kursiyerin yağlı boya çalışmalarının sunulduğu yıl sonu sergisi, ziyaretçilerden tam not aldı.

Bayraklı Belediyesinin resim kursiyerleri, “Bir kalp bir renk” adlı yıl sonu sergisinde, kurslarda yıl boyunca çizdikleri resimleri sergiledi. 75’inci Yıl Kültür Merkezi ile Süvari Yüzbaşı Şerafettin Kültür ve Hizmet Merkezindeki kursiyerler, açtıkları sergide hünerlerini beğeniye sundu. 33 kursiyerin imzasını taşıyan yağlı boya resimleri ziyaretçilerden tam not aldı. Point Bornova Alışveriş Merkezi’nde 76 eserin görücüye çıktığı sergi, 11 Aralık akşamına kadar gezilebilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Kültür-sanat kurslarıyla her yıl yüzlerce vatandaşın yeteneğinin keşfedildiğini, yeni beceriler kazandığını ifade ederek, "Yıl sonunda açtıkları sergilerde de ne kadar başarılı olduklarını gözler önüne sererek, bizi mutlu ediyorlar. Bu çerçevede açılan resim sergisinde emeği olan tüm kursiyerlerimizi ve eğitmenlerini kutluyorum. Pazar günü akşamına kadar ilgilenen herkesi de kursiyerlerimizin eserlerini ziyaret etmeye bekliyoruz” dedi.