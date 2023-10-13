Okul öncesi eğitim yatırımlarına bir yenisini daha ekleyen İzmir’in Bayraklı Belediyesi, bünyesindeki 5’nci Anaokulunun temelini Onur Mahallesi’nde atacak. Başkan Sandal “Verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz ve Bayraklımızın yarınları için çalışıyoruz. 17 Ekim Salı günü, Saat 18.00’de tüm halkımızı temel atma törenimize bekliyoruz” dedi.

Bayraklı Belediyesi’nin Onur Mahallesi için projelendirdiği yeni anaokulu 380 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Eğitim yuvasında 4 sınıf, 1 uyku odası, 1 yemekhane ve idari ofisler yer alacak. Temel atma töreni 17 Ekim Salı günü, saat 18.00’de, Onur Mahallesi basketbol sahası yanında gerçekleşecek.

BEMO ile büyüyorlar

Onur Mahallesi Anaokulu, Bayraklı Belediyesi’nin 5’nci okul öncesi eğitim kurumu olacak. Daha önce Ayda Bebek ve Elif Bebek Anaokullarını hizmete açan Bayraklı Belediyesi, Pati İzi Anaokulu’nu tamamlayarak açılışa hazır hale getirmiş, Yamanlar Anaokulu’nun da temelini atmıştı. Bayraklı Eğitim Modeli’nin adil ücret politikası, kaliteli ve çok yönlü eğitim anlayışı veliler tarafından da çok sevildi.

"Anaokulundan üniversiteye kadar her an yanlarında"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Çocuklarımızın eğitimine büyük önem veriyoruz. Anaokulundan üniversiteye kadar her an yanlarında olmayı kendimize görev biliyoruz. Bu amaçla 5’nci anaokulumuzun temelini atacağız. Onur Mahallesi’ndeki çocuklarımızı da Bayraklı Eğitim Modeli’nin kaliteli yapısıyla tanıştıracağız” dedi.