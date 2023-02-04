Yerel seçimlerden bu yana geçen 4 yılda ilçenin farklı mahallelerine 16 yeni park kazandıran, onlarcasını da baştan sona yenileyen İzmir Bayraklı Belediyesi, 17’nci parkın çalışmalarına Yamanlar Mahallesi’nde başladı. Başkan Serdar Sandal, “Çocuklarımızın, ilçe sakinlerimizin güvenli ve huzurlu ortamlarda sosyalleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Yarınlara daha yeşil bir çevre ve daha modern Bayraklı bırakmak istiyoruz” dedi.

Yerel seçimlerden bu yana geçen 4 yılda ilçenin farklı mahallelerine 16 yeni park kazandıran, onlarcasını da baştan sona yenileyen İzmir Bayraklı Belediyesi, 17’nci parkın çalışmalarına Yamanlar Mahallesi’nde başladı. Başkan Serdar Sandal, “Çocuklarımızın, ilçe sakinlerimizin güvenli ve huzurlu ortamlarda sosyalleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Yarınlara daha yeşil bir çevre ve daha modern Bayraklı bırakmak istiyoruz” dedi.

İlçe genelinde park ve yeşillendirme çalışmalarını kış aylarında da aralıksız sürdüren Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yerel seçimlerden bu yana ilçeye kazandırdığı modern parklara bir yenisini daha ekliyor. 4 yılda 16 yeni park yapan, onlarcasını da baştan sona yenileyen Bayraklı Belediyesi, 17’nci parkı Yamanlar Mahallesi’ne kazandırıyor. Kubilay Caddesi üzerinde sıfırdan yapılacak parkın çalışmalarına başlayan ekipler, mahalleye içinde koşu yolu, spor aletleri ve teraslı oturma alanı bulunan yeşili bol yeni bir park yapacak. Kısa sürede tamamlanması planlanan park, mahallenin sosyal alan ihtiyacına yanıt verecek.

"Her şey Bayraklı ve halkımız için"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bir yandan ilçemizin geleceği için dönüşüm adımları atarken bir yandan da modern görünüm kazanması, yeşil oranının artması, çocuklarımızın, ilçe sakinlerimizin rahat, ferah, güvenli ve huzurlu ortamlarda sosyalleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Yarınlara daha yeşil bir çevre ve daha modern Bayraklı bırakmak istiyoruz. Her şey Bayraklı ve halkımız ” diye konuştu.