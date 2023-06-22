İzmir Bayraklı Belediyesinin BASAMAK çatısı altındaki doğaçlama tiyatro kursiyerleri, yıl sonu gösterisiyle beğeni topladı. Okulların kapanmasının ardından ‘Doğaçlama Tiyatro Sporu’ ile sahneye çıkan öğrenciler, performanslarıyla profesyonelleri aratmadı.

Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi (BASAMAK) kursiyerleri, yıl sonu gösterileriyle yüzlerce sanatseveri bir araya getirmeye devam ediyor. Resimden koroya, tiyatrodan piyanoya kadar birçok branşta verilen kurslara katılan çocuklar, okulların kapanmasının ardından eğitmenleri eşliğinde hazırladıkları gösterilerle izleyiciden tam not alıyor. Son olarak Doğaçlama Tiyatro Sporu ile seyirci karşısına çıkan Bayraklılı kursiyerler, birbirinden farklı konular üzerine sahnede doğaçlama yaparak salonu kahkahaya boğdu. Osmangazi Hizmet Binası Konferans Salonundaki gösteri uzun süre ayakta alkışlandı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Çocuklarımızın yıl boyunca öğrendiklerini, çalıştıklarını sahnede sergilemeleri hem özgüven hem de tecrübe kazanmaları açısından çok önemli. Görüyoruz ki, tüm kursiyerlerimiz bu konuda oldukça istekli ve performanslarıyla profesyonel sanatçıları aratmıyorlar. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Başarılar diliyorum” dedi.