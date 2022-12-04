Bayraklı Belediyesinin 10’uncu Uluslararası Tiyatro Festivali çerçevesinde izleyiciyle buluşturduğu tiyatro oyunları, ilk haftadan büyük ilgi gördü. Yüzlerce tiyatrosever çocuk, salonları doldurarak oyunları izledi. Tiyatro şöleninin önümüzdeki hafta sonu da devam edeceği belirtildi.

Bayraklı Belediyesinin 10’uncu Uluslararası Tiyatro Festivali çerçevesinde izleyiciyle buluşturduğu tiyatro oyunları, ilk haftadan büyük ilgi gördü. Yüzlerce tiyatrosever çocuk, salonları doldurarak oyunları izledi. Tiyatro şöleninin önümüzdeki hafta sonu da devam edeceği belirtildi.

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) iş birliğiyle Bayraklı’da 6 tiyatro oyununu çocuklarla buluşturan Bayraklı Belediyesi, kültür sanat faaliyetlerini sürdürüyor. Belediyenin kültür merkezlerinde sahnelenen tiyatro oyunları, çocukların büyük ilgisini görüyor. Hafta sonu etkinliklerinde bir araya gelen çocuklar, kendileri için hazırlanan tiyatro gösterilerini ilgiyle izledi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinliklerde salonu dolduran çocuklar, oyun boyunca eğlenceli anlar yaşadı. 10 ve 11 Aralık tarihlerinde Bayraklı Belediyesinin kültür merkezlerinde sürecek tiyatro festivalinde sahnelenecek tüm oyunlara katılım ücretsiz olacak. Oyunlarla ilgili bilgiye www.bayrakli.bel.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

"Tiyatro şölenine davetlisiniz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Çocuklarımızın eğlenirken öğrenmeleri ve hafta sonlarını verimli geçirmelerini önemsiyoruz. Yıl boyunca çeşitli etkinliklerle bir araya getirdiğimiz çocuklarımızı bu kez tiyatro şölenine davet ediyoruz” dedi.