Bayraklı Belediyesi, geçtiğimiz yıl içinde ilçe genelinde yürütülen atık yönetimi çalışmaları sayesinde 650 ton karışık ambalaj atığı geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırdı.

Bayraklı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ilçenin dört bir yanına kurulan mobil atık getirme merkezleri sayesinde vatandaşlar; kâğıt, metal, plastik, cam, elektronik atıklar, atık pil ve bitkisel yağ gibi malzemeleri kolayca teslim edebiliyor. 2024 yılında tüm noktalardan toplanan 650 ton atık kaynağında ayrıştırıldıktan sonra belediyenin Doğançay Şantiyesi’ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne getiriliyor. Burada 13 farklı kategoride ayrıştırılan atıklar, mevzuata uygun şekilde geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Böylece geri dönüşüme kazandırılıyor ve ekonomiye katkı sağlanıyor. Ayrıca ekipler; okullar, iş yerleri ve resmi kurumlardan da geri dönüştürülebilir atıkları toplayarak çevre kirliliğinin önüne geçiyor. Geri dönüşüm çalışmalarına katkı sağlamak isteyen vatandaşlar, Bayraklı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne (0232) 477 20 00 telefon numarasından ulaşabiliyor.

Yarınlara temiz bir dünya bırakacağız

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Geri dönüşüm, sadece çevreyi korumak değil, aynı zamanda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak demek. Bayraklı Belediyesi olarak, bu konuda üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı da geri dönüşüm malzemelerini mobil atık merkezlerine bırakmaya ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzle iletişime geçerek geri dönüşüme katılmaya davet ediyoruz. Hep birlikte gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir Bayraklı bırakmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.