Bayraklı Belediyesi, afetin ilk anından bu yana 17 tır ve bir büyük kamyon dolusu ihtiyaç malzemesini bölgeye ulaştırdı. Yapılan yardımlar afetzedelere umut oldu.

Bayraklı Belediyesi, afetin ilk anından bu yana 17 tır ve bir büyük kamyon dolusu ihtiyaç malzemesini bölgeye ulaştırdı. Yapılan yardımlar afetzedelere umut oldu.

Türkiye’yi sarsan deprem felaketi ile birlikte başlatılan yardım kampanyaları çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Bayraklı Belediyesi, afetin ilk anından bu yana 17 tır ve bir büyük kamyon dolusu ihtiyaç malzemesini bölgeye ulaştırdı. Yapılan yardımlar afetzedelere umut oldu. Başkan Serdar Sandal, "Bayraklı’da iyiliği daha da büyüteceğiz. Depremzedelerimiz için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Onları asla yalnız bırakmayacağız" dedi.

Yardımlar aralıksız sürüyor

Yaşanan deprem felaketi sonrası başlatılan yardım seferberliği, depremin ilk gününden bu yana Bayraklı’da gece gündüz demeden devam etti. Gönüllülerin de destekleriyle yürütülen çalışmalarda deprem bölgesindeki ihtiyaçlara yönelik malzemeler tek tek ayrıştırılarak paketlenip, tırlara yüklendi ve ihtiyaç durumuna göre depremin vurduğu illerdeki koordinasyon merkezlerine gönderildi.

17 tır, yüzbinlerce yardım malzemesi

8 günde toplam 17 tır ve bir büyük kamyon dolusu ihtiyaç malzemesini deprem bölgesine gönderen Bayraklı Belediyesi, battaniyeden ısıtıcılara, kışlık kıyafetten aydınlatma sistemlerine, bebek maması ve bezlerinden hijyen malzemesine kadar 400 binden fazla ürünü ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Ayrıca tam donanımlı ambulansla Hatay’a gönderilen sağlık personeli yaralıların taşınması çalışmalarına aralıksız destek verirken, 18 kişilik uzman zabıta ekipleri de arama-kurtarma ve yardım dağıtımı faaliyetlerini sürdürüyor.

İyiliği büyüteceğiz

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "100 yılın en büyük felaketi sonrası deprem bölgelerine yönelik yardım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bayraklı halkının sağduyusu ile desteğimizi sürdüreceğiz. Depremzedelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.