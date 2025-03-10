Bayraklı Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve Deprem Haftası kapsamında, depremzede kadınların yaşadığı zorluklara, kadın dayanışmasının gücüne dikkat çekmek ve deprem bilinci konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Bayraklı’nın kardeş şehri Adıyaman Belediyesi iş birliğiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve Deprem Haftası kapsamında düzenlediği "Depremde Kadın Olmak" temalı etkinlik, Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu program, yüzlerce vatandaşın Akdeniz Salonu’na sığmaması üzerine büyük salona alındı. Etkinlikte, 30 Ekim 2020 İzmir Depremi ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından yaşanan zorluklar ve kadınların gösterdiği dayanışma örnekleri ele alındı. Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, eşi Gökçe Pişkin Önal, Adıyaman Belediyesi 04.17 Belgesel Atölyesi ekibi, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kadınlar yaşadıkları zorlukları ve mücadelelerini paylaştı

Bayraklı Belediyesinin resim kurslarına katılan kadınların resim sergisi beğeni topladı. 12 Dans Sanat Atölyesi’nin ilgiyle izlenen Flamenko Dans Gösterisi eşliğinde başlayan etkinlik, ‘Depremde Kadın Olmak’ başlıklı söyleşiyle devam etti. Kadınların depremde yaşadıkları zorlukları ve mücadeleyi konu alan söyleşinin moderatörlüğünü Adıyaman Belediyesi Basın Danışmanı Selma Kara üstlendi. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) Koordinatörü Senem Erdil, kadınların gücünden ve direncinden ilham alarak zorlukların üstesinden nasıl gelinebileceğine dair yeni bakış açılarını anlattı. İzmir depreminden sağ kurtularak itfaiye eri olan Simge Akbulut ile Adıyaman’dan gelen depremzede Tülay Açık ise, karşılaştıkları zorlukları, deprem anında ve sonrasında yaşadıklarını, hayatta kalmanın ötesine geçerek dayanışma ve toplumsal algı ve farkındalık adına gerçekleştirdikleri çalışmaları ve hikayelerini anlattı.

Kadınların örnek mücadelesi ayakta alkışlandı

Etkinliğin ana gündemini oluşturan Adıyaman Belediyesi 04.17 Belgesel Atölyesi tarafından hazırlanan ‘Karanlıktan Sonra’ belgesel filmi ise hem duygulandırdı hem de gerçekleri bir kez daha gözler önüne serdi. Depremzede kadınların kendi gözlerinden aktardığı filmde, izleyicilere kadınların deprem sonrası yaşadığı psikolojik zorluklar, güçlü dayanışma örnekleri ve yeniden hayata tutunma mücadeleleri tüyleri diken diken eden çarpıcı hikayelerle sunuldu. Belgeselin koordinatörlüğünü sinema yazarı ve akademisyen Selma Kara üstlenirken, danışmanlık görevini Burçak Evren yaptı. Filmin müziklerini ise; 6 Şubat depremlerinde annesi ve kardeşini kaybeden ancak enkazdan çıkarılan piyanosu ile hayata tutunan Dicle Hayat Dağdeviren yaptı. Film gösterimi sonra Dağdeviren, piyano dinletisi sundu. Belgesel, izleyicilerin büyük beğenisini kazanırken salonu dolduranlar emeği geçenleri ve filme konu olan emekçi kadınları ayakta alkışladı.

Dayanışmayı, mücadeleyi güçlendiren kadınların önünde saygıyla eğiliyorum

Etkinlikte katılımcılara seslenen Gökçe Pişkin Önal, "Bugün burada sadece bir tesadüf değil, çok anlamlı bir buluşmayı yaşıyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile Deprem Haftası’nın kesiştiği bu özel günde, kadın mücadelesinin ve direncinin en güçlü örneklerini konuşmak için bir araya geldik. Depremin ardından küllerinden yeniden doğan kadınlara hayranlık duyuyorum. Onlar yalnızca enkazdan çıkmadılar; korkunun, karanlığın ve mutsuzluğun altından da çıktılar. Onlar hayatta kalmadılar, aynı zamanda umudu, dayanışmayı ve mücadeleyi de yeniden yeşerttiler. Kadınlar olarak biliyoruz ki birbirimize sarıldıkça daha da güçleniyoruz. Birbirimizin sesini duydukça daha da yükseğe çıkıyoruz. Onlar sadece hayatta kalmadılar; yeniden doğmayı seçtiler. Bu yüzden, onların önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Dirençli kentler, aydınlık yarınlar diliyorum

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Depremi yaşamış bir ilçe olarak farkındalığı artırmak amacıyla Adıyaman Belediyemizle ortak bir çalışma yaptık. Başkan seçildiğim ilk andan itibaren, Adıyaman Belediyemizle kardeş şehir protokolü imzaladık. Bugün, bu kardeşliğimizi pekiştiren bu etkinlik için Adıyaman Belediyesine, 04.17 Belgesel Atölyesine, Başkanımız Abdurrahman Tutdere’ye teşekkür ediyorum. 2020 yılında biz de büyük bir deprem yaşadık. 117 canımızı kaybettik, onlarca bina yıkıldı, yüzlerce binanın ise acil olarak yıkılması gerekiyor. O acıların nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyoruz. Keşke bu acılar yaşanmadan önce tedbirler alınabilseydi. Bu depremlerin olmamasını diliyor ve ümit ediyoruz ama deprem konusunda farkındalığı yükseltmek ve olası felaketlerin önüne geçebilmek için hepimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Depremin acılarına rağmen kadınların direncini ve dayanışmasını kutluyor; gelecekte, kadına şiddetin olmadığı, kadınların güçlendiği, deprem gerçeğini unutmadan dirençli kentler inşa ettiğimiz aydınlık yarınlar kurmayı diliyorum" dedi.