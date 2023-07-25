Spora yapılan yatırımlar ve elde edilen başarılarla fark oluşturan Bayraklı Belediyesi, yaz spor okulları çerçevesinde voleybol şenliği düzenledi. 4 takımın kıyasıya mücadele ettiği dostluk turnuvasında dereceye girenlere kupa ve madalya verildi. Başkan Serdar Sandal, “Sporun her alanına desteklerimiz sürecek. Kurslara ve turnuvalara katılan tüm sporcularımızı kutluyorum” dedi.

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yaz spor okulları çerçevesinde düzenlenen voleybol şenliğine 4 takım katıldı. Düzenlenen turnuvada Bayraklı belediyesi, Volkan Güç, Ege Voleybol ve Ada Koleji’nden sporcular yarıştı. Şehit Ümit Boz Spor Tesisi’nde 2 gün boyunca süren etkinlik kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Karşılaşmalar sonucunda başarılı sporculara madalya ve kupa takdim edildi.

Serdar Sandal: "Desteklemeye devam edeceğiz"

Bayraklı’da sporun artık ayrı bir yeri ve öneminin farklı olduğunu vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı Belediyesi olarak çocuklarımıza, gençlerimize yaptığımız yatırımların meyvelerini elde ettikleri başarılarla alıyoruz. Bayraklı’nın çocukları hepimizin gururu oluyor. Biz onları desteklemeye devam edeceğiz. İnanıyoruz ki; onlar da başarılarını büyütecek. Hepsini kutluyorum” şeklinde konuştu.