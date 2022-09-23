Bayraklı Belediyesinin sağlık alanında fark oluşturan çalışmaları kapsamında her yıl on binlerce vatandaşa sunulan ücretsiz sağlık hizmetleri yüzleri güldürdü. Son üç yılda, özel hastaneleri aratmayan polikliniklerden yaklaşık 59 bin 866 kişi faydalandı.

Bayraklı Belediyesinin sağlık alanında fark oluşturan çalışmaları kapsamında her yıl on binlerce vatandaşa sunulan ücretsiz sağlık hizmetleri yüzleri güldürdü. Son üç yılda, özel hastaneleri aratmayan polikliniklerden yaklaşık 59 bin 866 kişi faydalandı.

Bayraklı Belediyesi, donanımlı poliklinikleri ve uzman kadrosuyla vatandaşların sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor. Her yıl on binlerce vatandaşın faydalandığı ücretsiz sağlık hizmetleri vatandaşların da takdirini topluyor. Özel hastaneleri aratmayan hizmetlerden, son üç yılda 59 bin 866 kişi faydalandı. Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 11 bin 914 kişiye poliklinik hizmeti verdi. 4 bin 229 kişiye evde sağlık hizmeti sunuldu. 6 bin 331 vatandaş belediyenin hasta nakil aracıyla sağlık kuruluşlarına nakledildi. 37 bin 392 ilçe sakini ise ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden faydalandı.

Randevu sistemiyle çalışıyor

Randevu sistemiyle çalışan poliklinikler hafta içi her gün hizmet verirken, 4 doktor, 7 diş hekimi, 4 hemşire, 2 paramedik, 2 Acil Tıp Teknisyeni, 1 sağlık memuru ve 4 sağlık teknikeri görev yapıyor. Merkezlerde muayene, enjeksiyon, pansuman, tansiyon takibi, evde doktor ziyaretleri, ölüm raporu, hasta nakil, diş muayenesi-tedavisi, çekim ve dolgu gibi hizmetler veriliyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Her vatandaşımızın sağlık hizmetlerinden ücretsiz ve eşit olarak faydalanmasını önemsiyoruz. ‘Herkes için sağlık’ parolasıyla toplum sağlığını korumayı ve bu konuda üzerimize düşeni yapmayı asli görevlerimizden biri olarak sayıyoruz. On binlerce vatandaşımızın faydalandığı sağlık hizmetlerimizi geliştirerek sürdüreceğiz” dedi.