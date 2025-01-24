Bayraklı Belediyesinin geleneksel hale getirdiği U-10 Cup Futbol Turnuvası, nefes kesen final maçlarıyla sona erdi. Şehit Ümit Boz Futbol Sahası’nda gerçekleşen karşılaşmalarda, 12 takımın 240 sporcusu şampiyonluk için ter döktü. Kıyasıya geçen turnuvada Soğukkuyuspor şampiyon oldu.

Spor okullarıyla yaz-kış 18 farklı branşta binlerce çocuğu sporla buluşturan Bayraklı Belediyesinin düzenlediği U-10 Cup Futbol Turnuvası’nın finali, Şehit Ümit Boz Futbol Sahası’nda coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Turnuvada 12 takımda toplam 240 sporcu centilmenlik çerçevesinde şampiyonluk için mücadele etti. Turnuvanın sonunda Soğukkuyu Spor şampiyon olurken, Yamanlar Esen Spor ikinciliği, Çay Mahalle Spor üçüncülüğü, Nafiz Gürman Spor ise dördüncülüğü kazandı. Büyük bir heyecana sahne olan final maçlarının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ve meclis üyeleri takdim etti. Kupalarını kaldıran Soğukkuyu Spor’un sporcuları ve teknik ekibi, şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Bayraklı Belediyesi olarak 18 branşta düzenlediğimiz spor kursları ile binlerce çocuğumuzu her yıl sporla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Sporun, çocuklarımızın fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinde ne kadar büyük bir rol oynadığını biliyoruz. Onların spor ile tanışarak, takım ruhunu öğrenmeleri, özgüven kazanmaları ve dostluklar kurmaları bizim için en önemli işlerden bir tanesi. Bu kapsamda sahada mücadele eden tüm çocuklarımız, sadece birer sporcu değil; aynı zamanda geleceğimizin teminatı, özgüveni yüksek, sağlıklı bireylerdir. Burada, şampiyonluğun yanı sıra önemli olan, birlikte mücadele etmek, öğrenmek ve eğlenmek. Bu turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçen spor işleri müdürlüğümüze, tüm antrenörlerimize, sporcularımıza ve velilerimize, teşekkür ediyorum. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.