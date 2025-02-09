Bayraklı Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında sanatseverleri özel bir tiyatro gösterisiyle buluşturdu. Bu kapsamda insan ilişkilerini mizahi dille anlatan ‘Sırf Cinayet’ adlı iki perdelik tiyatro oyunu, Bayraklı Belediyesi Osmangazi Hizmet Binası Konferans Salonu’nda izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bayraklı Belediyesi olarak hem çocuklarımıza hem de yetişkinlerimize yönelik bu tür etkinliklerimiz sürecek" dedi.

Sanata ve kültüre verdiği önemle belirli dönemlerde çocukları, yetişkinleri çeşitli etkinliklerde bir araya getiren Bayraklı Belediyesi, son olarak ‘Sırf Cinayet’ adlı tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturdu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte; ünlü yazar Sam Bobrick’in kaleme aldığı, usta Yönetmen Meftun Yetiş’in sahneye koyduğu iki perdelik ‘Sırf Cinayet’ tiyatro oyunu, izleyenlerden tam not aldı. Oyuncular, Meriç Kırık, Şebnem Ergizler, Canan Aktaş ve Selçuk Yurdakul performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Bayraklı Belediyesi Osmangazi Konferans Salonunda izleyicilerle buluşan polisiye ve kara komedi unsurlarını harmanlayan oyun, temposu yüksek sahneleriyle dikkat çekti. Gösteriyi, Bayraklı Belediyesi Meclis üyeleri, CHP Bayraklı Kadın Kolları Başkanı Bilge Birgin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda sanatsever ilgiyle takip etti. Oyunun sonunda seyirciler, oyuncuları uzun süre alkışladı.

Sanatsal etkinlikler sürecek

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bir kenti daha yaşanabilir ve daha anlamlı kılan en önemli unsurlardan biri olan sanatın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Sanatın birleştirici gücüyle bu tür etkinliklerimizi sürdürürken, sanatseverleri kültürel ve sanatsal etkinliklerimizde yine buluşturacağız. Hem çocuklarımıza hem de yetişkinlerimize yönelik etkinliklerimiz sürecek" diye konuştu.