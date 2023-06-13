Yaz aylarıyla birlikte sokaklardaki çalışmalara ağırlık veren Bayraklı Belediyesi, temizlik faaliyetlerini hızlandırdı. İzmir’in en temiz ilçelerinden biri olduklarını söyleyen Başkan Serdar Sandal, şantiyede temizlik personeliyle buluştu, tüm emekçilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Yıl boyunca süren çalışmalar ile Bayraklı’da günlük ortalama 350 ton evsel atık toplanıyor.

Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin tüm cadde ve sokaklarındaki çalışmalarını yaz aylarında hızlandırdı. İlçe genelinde bir yandan evsel atıkları toplayıp ilçeyi baştan sona temizleyen ekipler, bir yandan da vatandaşların talepleri üzerine molozları kaldırıyor. Günde ortalama 350 ton evsel atık toplayan ekiplerin çalışmaları, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Ekipler, temizlik çalışmalarının yanı sıra deforme olan konteynerlerin de bakım, onarım ve boya işlerini yapıyor.

“İzmir’in en temiz ilçelerinden biri"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, temizlik işleri şantiyesine moral ziyareti yaptı. Özverili çalışmalarından dolayı personeli kutlayan Başkan Sandal, “Bayraklı, İzmir’in en temiz ilçelerinden biri. Kentin her noktasında hijyeni ve temizliği sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçe sakinlerimizle birlikte daha yaşanabilir ve temiz bir Bayraklı oluşturduk. Ekiplerimiz ilçemizin her sokağında ve caddesinde çalışmalarını sürdürüyor” dedi.