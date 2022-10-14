Bayraklı Belediyesi tarafından baştan sona yenilenerek halkın hizmetine sunulan Mansuroğlu Mahallesi’ndeki kültür merkezi, yeni dönemde de kültürel ve sportif faaliyetlerin adresi olması bekleniyor. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından 6 branşta verilecek eğitimlerde yüzlerce sporsever bir araya gelecek.

Bayraklı Belediyesi tarafından baştan sona yenilenerek halkın hizmetine sunulan Mansuroğlu Mahallesi’ndeki kültür merkezi, yeni dönemde de kültürel ve sportif faaliyetlerin adresi olması bekleniyor. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından 6 branşta verilecek eğitimlerde yüzlerce sporsever bir araya gelecek.

Her yıl binlerce kişiye ücretsiz spor kursu veren Bayraklı Belediyesi, Mansuroğlu Mahallesi’nde baştan sona yenilediği komplekste, yetişkinlere yönelik spor kurslarını yeniden başlatacak. Spor İşleri Müdürlüğüne bağlı uzman eğiticiler tarafından verilecek olan; aerobik, pilates, zumba, jimnastik, bale ve yoga eğitimlerinde, 7’den 70’e tüm sporseverler bir araya gelecek. Ücretsiz kurslar için kayıt dönemi başlarken, detaylı bilgi 371 23 00 numaralı telefondan alınabilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, "Her yıl farklı branşlarda sürdürdüğümüz spor kurslarımız, bu dönem de artarak devam edecek. Vatandaşlarımıza sağlıklı yaşamın kapılarını aralayacak olan ücretsiz kurslarımıza tüm Bayraklılıları davet ediyoruz” dedi.