Bayraklı Belediyesinin hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olan sosyal market hizmeti, yaklaşık 12 bin ailenin yüzünü güldürdü. Sosyal marketlere yapılan bağışlarla, dar gelirli ailelerin hem ev eşyası hem de giysi ihtiyaçları karşılandı.

Bayraklı Belediyesinin hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olan sosyal market hizmeti, yaklaşık 12 bin ailenin yüzünü güldürdü. Sosyal marketlere yapılan bağışlarla, dar gelirli ailelerin hem ev eşyası hem de giysi ihtiyaçları karşılandı.

Bayraklı Belediyesi, sosyal marketler ile son 3 yılda 12 bin aileye yardım eli uzattı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuran ve gerekli incelemeleri yapılan yurttaşların giysi ve ev eşyası ihtiyaçları, sosyal marketlere gönderilen bağışlarla karşılandı. Yardımlar arasında sıfır ya da ikinci el giysilerden mobilyaya, ev gereçlerinden mutfak malzemelerine kadar çeşitli eşyalar yer aldı.

Bu çerçevede; 623 aileye çeşitli ev eşyası, yaklaşık 2 bin aileye kıyafet, 839 çocuğa mont, kaban, 300 çocuğa bayramlık kıyafetler, 8 bin kişiye ise kışlık kıyafet ile battaniye desteğinde bulunuldu. Kullanılabilecek durumda olan eşyaların Osmangazi Hizmet Binası’ndaki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, semt merkezleri ve sosyal marketlere bırakılabileceği bildirildi. Bağışta bulunmak isteyen vatandaşların ise 477 20 00 telefon numarasından da bilgi alabileceği belirtildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, “Göreve geldiğimizden bu yana Bayraklı’da iyiliği, dayanışmayı, kardeşliği büyüttük. Büyük bir aile olarak ilçe sakinlerimizin iyi gününde de kötü gününde de yanlarında oluyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan dertlere derman olmaya çalışıyoruz. Bağışlar en doğru adreslere ulaştırılırken, toplumsal hassasiyetlere de dikkat ediyoruz. Dar gelirli ailelerimizi bu hizmetimizden yararlanmaya, imkanı olan tüm yurttaşlarımızı da bağış yapmaya bekliyoruz” dedi.