Bayraklı’nın sorunlarını yerinde incelemek ve vatandaşların taleplerini ilk ağızdan dinlemek için uzun süredir mahalle ziyaretlerini sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, son iki ayda 15 mahalleyi gezdi. Esnaf turu ve ev ziyaretleri ile sokağın nabzı tutulurken, tespit edilen eksikler bir bir yerine getirildi. Başkan Sandal, “Birlik ve dayanışma içinde yarınlara daha güzel bir Bayraklı bırakacağız” dedi.

Bayraklı’nın sorunlarını yerinde incelemek ve vatandaşların taleplerini ilk ağızdan dinlemek için uzun süredir mahalle ziyaretlerini sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, son iki ayda 15 mahalleyi gezdi. Esnaf turu ve ev ziyaretleri ile sokağın nabzı tutulurken, tespit edilen eksikler bir bir yerine getirildi. Başkan Sandal, “Birlik ve dayanışma içinde yarınlara daha güzel bir Bayraklı bırakacağız” dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın mahalle gezilerinin son adresi Tepekule oldu. Başkan Serdar Sandal; CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, mahalle muhtarı Songül Tuğcu, belediye bürokratları ve parti yöneticileri ile birlikte sokakları gezdi. Esnafın sorunlarını dinleyen heyet, mahallenin eksiklerini de yerinde tespit ederek çözüm için çalışmaları başlattı. Tepekule Mahallesi ile birlikte son dönemde ziyaret edilen mahalle sayısı 15’e yükseldi. Ziyaretlerin aralıksız süreceği ifade edildi.

“Sorunları tek tek çözeceğiz”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı’yı sokaktan yönetiyor, talep ve önerilere ilk ağızdan vakıf oluyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde, ilçemizin 50 yıldır kronik hale gelen sorunlarını tek tek çözüme kavuşturuyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Birlik ve dayanışma içinde yarınlara daha güzel bir Bayraklı bırakacağız. Tepekule, bizim için çok kıymetli bir mahalle. Doğru planlama ve kentsel dönüşüm çalışmaları ile mahalleye yeni bir vizyon katmayı hedefliyoruz” diye konuştu.