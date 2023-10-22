Bayraklı Belediyesi, vatandaşlara bilgilendirmede bulunmak için meme kanserine yönelik farkındalık semineri düzenledi. Uzman hekimlerden erken tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenen yaklaşık 200 kadına mamografi hediye edildi.

Bayraklı Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi’nin katkılarıyla ‘Meme Kanseri Farkındalık Semineri’ düzenlendi. Osmangazi Hizmet Binası’nda gerçekleşen seminere toplam 198 kadın katıldı.

Uzmanlar anlattı

Prof. Dr. Zümre Arıcan Alıcıkuş, Prof. Dr. Tülay Akman, Prof. Dr. Gökhan Akbulut ve Prof. Dr. Serhat Gür, meme kanserinde erken tanı ve teşhisin önemi ile modern tedavi yöntemlerini anlattı. Galen Hastanesi, etkinliğe katılan tüm kadınlara mamografi hediye etti.

“İhmal edilmemeli”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Çağımızın en önemli problemlerinden olan meme kanseri konusunda kadınlarımızı bilinçlendirdik. Erken tanı ve teşhisin önemini anlattık. İhmal edilmemesi gereken bir konu ve bu konuda bilgi sahibi olmak son derece önemli” dedi.