Kültür-sanat ve hobi kurslarında her yıl 7’den 70’e yüzlerce kişiyi buluşturan Bayraklı Belediyesinin resim kursları ilgi odağı oldu. Süvari Yüzbaşı Şerafettin Kültür ve Hizmet Merkezi ile diğer kültür merkezlerindeki ücretsiz kurslara yeni sezonda 273 kursiyer katıldı.

Kültür-sanat ve hobi kurslarında her yıl 7’den 70’e yüzlerce kişiyi buluşturan Bayraklı Belediyesinin resim kursları ilgi odağı oldu. Süvari Yüzbaşı Şerafettin Kültür ve Hizmet Merkezi ile diğer kültür merkezlerindeki ücretsiz kurslara yeni sezonda 273 kursiyer katıldı.

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, BASAMAK çatısı altında açtığı kurslarla ilçe genelindeki sanatseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. Her yıl yüzlerce vatandaşa çeşitli branşlarda kurslar veren belediyenin resim kursları da ilgi odağı oldu. Bu çerçevede tamamen yenilenerek geçtiğimiz aylarda Mansuroğlu Mahallesi’nde hizmete sunulan Süvari Yüzbaşı Şerafettin Kültür ve Hizmet Merkezi başta olmak üzere; 75’inci Yıl Kültür Merkezi, Orgeneral Nafiz Gürman Taziye ve Sağlık Evi, Osmangazi Hizmet Binası, Aşık Mahzuni Şerif Cemevi ve Onur Mahallesi Atatürk Açıkhava Tiyatrosundaki resim kursları vatandaşların beğenisini kazandı. Devam eden resim kurslarından şuana kadar 273 kişi faydalanıyor. Ücretsiz kurslar için 477 20 00 telefon numarasından detaylı bilgi alınabiliyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, “Her yıl düzenli olarak hobi ve meslek edindirme kursları veriyoruz. Çocuklarımıza ve yetişkinlerimize yönelik kurslarda ilçe sakinlerimiz gerek sosyal ortamda kendilerini keşfederken, yeteneklerini geliştirme imkanı da buluyor. Gelen taleplere göre yeni kurslar da açıyoruz. İlgilenen tüm sanatseverlerimizi kurslarımıza davet ediyoruz” dedi.