Bayraklı Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında kuracağı iftar sofralarının ilkini Yamanlar Pazar Yeri’nde gerçekleştirdi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, vatandaşlarla birlikte dualar eşliğinde oruç açtı. Ayrıca Ramazan Şenliği’nde geleneksel kültür yaşatıldı.

Bayraklı Belediyesi, Ramazan ayında ilçenin farklı noktalarında kuracağı iftar sofralarının ilkini, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen iftar programıyla Yamanlar Pazar Yeri’nde gerçekleştirdi. Programa Başkan İrfan Önal da katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Önal, ilçe sakinleriyle birlikte dualar eşliğinde orucunu açtı. İftarın ardından Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen geleneksel Ramazan Şenliği, beğeni topladı. Etkinliklerde kanto, meddah, orta oyunu, Aşık ile Maşuk ve Hacivat ile Karagöz gölge oyunu gibi geleneksel gösteriler sahnelendi. Katılımcılara Ramazan şerbeti ve macun ikram edildi. Ayrıca belediye ekipleri, Bayraklı’daki camilerin önlerinde vatandaşlara çay ve lokum ikramında bulundu.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Ramazan ayında bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Soframızı paylaşıp bizi bir araya getiren, dualarımızı birleştiren ve dayanışmamızı daha da güçlendiren bu mübarek ayda, her zaman olduğu gibi birlik ve beraberliğimizle el ele olmaya devam ediyoruz. Tuttuğumuz oruçların, ettiğimiz duaların kabul olmasını diliyor, Ramazan ayının ailelerimize, Bayraklımıza ve tüm ülkemize huzur, kardeşlik ve birlik getirmesini temenni ediyorum. Herkesi iftar sofralarımıza davet ediyorum; gelin, Ramazan’ın bereketini birlikte yaşayalım" dedi.