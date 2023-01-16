Bayraklı’ya daha modern ve merkezi konumda muhtarlık hizmet binaları kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, 2 yıldan beri süren çalışmalarda 5 muhtarlık binasını tamamladı, 5 muhtarlık binasının da inşasını sürdürüyor. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İhtiyaç olan mahallelerimizde çalışmalarımız devam edecek. Hedefimiz, muhtarlarımız için daha modern, konforlu ve donanımlı hizmet alanları oluşturmak” dedi.

Bayraklı’ya daha modern ve merkezi konumda muhtarlık hizmet binaları kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, 2 yıldan beri süren çalışmalarda 5 muhtarlık binasını tamamladı, 5 muhtarlık binasının da inşasını sürdürüyor. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İhtiyaç olan mahallelerimizde çalışmalarımız devam edecek. Hedefimiz, muhtarlarımız için daha modern, konforlu ve donanımlı hizmet alanları oluşturmak” dedi.

Bayraklı Belediyesi, muhtarlık binalarını modernize ediyor. Yeni binalar inşa eden belediye ekipleri, muhtarlar için yeni hizmet alanları oluşturuyor. 2020 yılında başlatılan yenileme çalışmaları doğrultusunda Alpaslan, Fuat Edip Baksı, Soğukkuyu, Org. Nafiz Gürman ve Çiçek Mahallesi olmak üzere 5 muhtarlık binası yenilendi. Ekipler, 5 yeni muhtarlık binası için de inşa çalışmalarını sürdürüyor. Bu yılki çalışmalarda; Bayraklı Merkez, Osmangazi, Refik Şevket İnce, Tepekule ve Yamanlar mahallerinin muhtarlık binaları yenileniyor. Yeni hizmet alanları kısa sürede tamamlanarak muhtar ve vatandaşların kullanımına sunulacak.

"Çalışmalar sürecek"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İlçemizi daha yaşanabilir ve daha modern hale getirmek için kentsel dönüşüm çalışmalarından yol, kaldırım, kavşak, cadde, sokak düzenlemelerine ve altyapı çalışmalarına kadar birçok alanda çalışma yürütüyoruz. İhtiyaç olan ve eskiyen muhtarlık binalarımızı da gelen talepleri dikkate alarak baştan sona yeniliyoruz. Yeni ve modern hizmet alanları inşa ediyoruz. Eskiyen yapılarda ve konteynerde hizmet veren muhtarlarımızı yeni hizmet alanlarına kavuşturuyoruz. Toplamda 10 muhtarlık binamızı yenileyerek ilçemizin hizmetine sunuyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.