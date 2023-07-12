Bayraklı Belediyesi, Sosyal Etkinlik Merkezinde eğitim görerek Liselere Giriş Sınavı (LGS)’na giren öğrencilere yönelik ücretsiz rehberlik hizmeti veriyor. Öğrencilerin en doğru tercihi yapmalarını amaçlayan Bayraklı Belediyesi eğitmenleri, bu çerçevede 19 Temmuz’a kadar tercih danışmanlığı hizmeti için öğrencilerle bir araya gelecek.

Bayraklı Belediyesi, öğrencileri Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonrası da yalnız bırakmıyor. Sınava giren 360 öğrencinin Türkiye genelindeki en nitelikli lise ve mesleki teknik liselere yerleşmesi için ücretsiz rehberlik hizmeti veren eğitmenler, hafta içi 09.00- 17.00 saatleri arasında öğrencilerini Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezine davet ediyor. Eğitmenler, öğrencilerin puan, beceri ve eğilimlerine göre en doğru tercihi yapmaları için yönlendirmelerde bulunuyor. Bu hizmetten faydalanmak isteyen öğrenciler, 0 232 935 03 35 telefon numarasından randevu ve detaylı bilgi alabiliyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı’da öğrencilerimize ücretsiz eğitim imkanı sağlıyoruz ve başarılarıyla gurur duyuyoruz. İstedikleri okullarda eğitim almalarını sağlamak için sınav öncesi olduğu gibi sınav sonrası da öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Her zaman çocuklarımızın yanındayız. Hepsine eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.