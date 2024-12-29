Bayraklı Belediyesi, kitapseverleri bir araya getiren ‘Okuma ve Diyalog Kulüpleri’ projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda kitaplar üzerine sohbetler yapılacak, yeni bakış açıları kazanılacak ve kalıcı dostluklar kurulacak. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Kitap severleri Bayraklımızın dört bir yanında bulunan 10 kütüphanemizdeki bu anlamlı yolculuğa bekliyoruz” dedi.

Her ay farklı kitaplarla keyifli sohbetler ve yeni dostluklar için etkinliklere başvurular başladı. Bayraklı’nın 10 farklı kütüphanesinde gerçekleşecek bu etkinliklerde, her ay yeni kitaplar seçilecek ve katılımcılar bu kitapları tartışarak farklı bakış açıları kazanacak. Kulüplerde yalnızca kitaplar değil, hayat, sanat ve kültür üzerine de sohbetler yapılacak. Ayrıca, yazar söyleşileri ve kitap takas günleri gibi etkinlikler de katılımcıları bekliyor.

“Kitap tutkunlarını bekliyoruz”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Kitaplar, hayatımıza ışık tutan, bize yeni dünyalar açan en değerli dostlarımızdır. Bu projeyle, vatandaşlarımıza okuma alışkanlıklarını kazandırmayı hedefliyoruz. Her bir vatandaşımızın kişisel gelişimini desteklerken, aynı zamanda okuma kültürünü yaymayı arzuluyoruz. Bayraklı’nın dört bir yanında bu kulüpler sayesinde yeni dostluklar kurulacak, farklı bakış açıları kazanılacak ve hep birlikte kitap sevgisini büyüteceğiz. Kitap tutkunlarını bu anlamlı yolculuğa bekliyoruz” diye konuştu.