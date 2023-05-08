Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediye bünyesindeki hobi ve beceri kurslarına katılan kadın kursiyerlerle Anneler Günü dolayısıyla bir araya geldi. İlçenin her mahallesinden yüzlerce kadının katıldığı etkinlikte Başkan Sandal, “İzmir’in kalbi Bayraklı, Bayraklı’nın kalbi kadınlarımızdır. Kimsenin ötekileştirilmediği, birleşerek büyüdüğümüz bu kardeş sofrasında el ele verme zamanı" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Havuz Düğün Salonu’nda belediye bünyesindeki kurslara katılan kadın kursiyerlerle buluştu. Etkinliğe Başkan Sandal’ın yanı sıra; CHP İzmir Milletvekili Adayı Altan İnanç, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin ve Bayraklı’nın 24 mahallesinden bine yakın kadın katıldı. Masaları tek tek dolaşarak vatandaşları selamlayan Sandal, talep ve önerileri de dinledi. Geçen hafta yine kursiyerlere yönelik yapılan dayanışma buluşmasına yüzlerce kadın katılmış, birlik ve beraberlik mesajları verilmişti.

Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı İzmir’in kalbi. Bayraklı’nın da kalbi kadınlarımızdır, annelerimizdir. Birbirimizi ötekileştirmeden, hor bakmadan, kucaklaşmak zorundayız. İhtiyaç duyduğumuz tek şey el ele vermek. Hiç kimseyi ayırt etmeden, dini, dili, ırkı, düşüncesi ne olursa olsun ihtiyacı olan her yurttaşın yanında olmak bizim boynumuzun borcudur. Biz böyle durdukça kimse bizi birbirimize düşüremez. Yolumuz aydınlık. Elinizi vicdanınıza koyun. Biz, çocuklarımıza neyi reva gördüysek, komşumuzun çocuğu da aynı haklardan yararlanabilsin istiyoruz. Türkiye’nin aydınlık yarınlarında kimsenin kimseyi hor görmediği, kardeş sofrasında hep birlikte olalım. 15 Mayıs sabahı yepyeni Türkiye’ye uyanalım” dedi.