Bayraklı Belediyesi ve Türk Kadınlar Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen “Ben de Varım” başlıklı eğitim programı, Onur Mahallesi Atatürk Açık Hava Tiyatrosu ve Kültür Merkezi’nde başladı. Her yaştan kadının katıldığı eğitimlerde, katılımcılara içsel motivasyonlarını artırıp duygusal farkındalık kazanarak hem özel hem de sosyal hayatta daha güçlü bireyler olmanın yöntemleri anlatılıyor.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, kadınların sosyal, psikolojik ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla önemli bir projeye imza attı. Türk Kadınlar Birliği iş birliğiyle Onur Mahallesi Atatürk Açık Hava Tiyatrosu ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, kadınlar kendilerini tanıma, güçlü yönlerini keşfetme ve duygusal farkındalıklarını artırma fırsatı buldu. Kişisel gelişim uzmanları ve psikologların rehberliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde; stresle başa çıkma, duygu yönetimi ve etkili iletişim becerilerini geliştirme gibi konularda katılımcılara destek verildi. Eğitimde kadınların yalnızca özel hayatlarında değil, toplumsal yaşamda da daha aktif bireyler olmaları ve özgüven kazanmaları amaçlandı. Eğitim programına katılmak ve detaylı bilgi almak isteyen kadınlar, Bayraklı Belediyesi Semt Merkezleri ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçebiliyor. Ayrıca 0232 477 20 00 numaralı telefon numarasından 2711 ve 2806 tuşlanarak dahili hatlardan da başvuru yapılabiliyor.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Hayatın her alanında kadınları desteklemek, özgüvenlerini artıracak, toplumsal hayata katılımlarını daha da güçlendirecek işler yapmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda Türk Kadınlar Birliği ile gerçekleştirdiğimiz bu proje, kadınların hayatlarına dokunarak onlara pozitif bir katkı sunacak. Hayatın her kademesinde ‘Ben de varım’ diyen güçlü kadınlar görmek en büyük hedefimiz" dedi.