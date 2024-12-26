Bayraklı Belediyesinin düzenlediği jimnastik ve bale kurslarına katılan 412 sporcu, yıl boyunca öğrendikleri becerileri görkemli bir gösteriyle sergiledi.

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün alanında uzman eğitmenleri tarafından 16 branşta verilen kurslardan jimnastik kursuna katılan kursiyerler, yıl boyunca öğrendikleri becerileri sergiledi. Mustafa Kemal Atatürk Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte sahneye çıkan sporcular, nefes kesen gösterilerinde, esneklik ve ustalık gerektiren hareketleriyle salonu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı. Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’ın yanı sıra CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri, Bayraklı Kent Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Aytekin Keskin, yüzlerce sporcu ve aileleri katıldı.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “16 farklı branşta yaklaşık 3 bin 500 kursiyerimize hizmet verirken, sporun birleştirici gücünü ilçemizin her köşesine taşıyoruz. Futbol, basketbol, voleybol, atletizm, karate, pilates, güreş ve özel gereksinimli branşlara kadar geniş bir yelpazede düzenlediğimiz kurslar, katılımcılarımıza yeteneklerini keşfetme ve geliştirme fırsatı sunuyor. Bu süreçte kursiyerlerimizden birçoğu ulusal düzeyde başarılar elde ederek hepimizi gururlandırıyor. Çocuklarımızın mutluluğu ve başarısı bizlerin de en büyük gurur kaynağı oluyor. Görev süremiz boyunca ilçemize yeni spor alanları ve tesisler kazandırmayı hedefliyor, böylece daha fazla vatandaşımıza ulaşmayı amaçlıyoruz. Yeni yılda da spora ve sporcularımıza olan desteğimizi sürdürmeye kararlıyız. Bayraklı’da büyüyen her çocuğumuzun yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.