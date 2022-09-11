İzmir Bayraklı Belediyesi, yeni ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılarak emisyon hacminin düşürülmesini amaçlayan Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde bu yıl da renkli etkinlikler düzenleyecek. 17 Eylül’de körfezde kürek çekme yarışları, sahilde ise çeşitli spor aktiviteleri gerçekleşecek. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, büyük coşkuya katılmak için herkesi Bayraklı sahiline davet etti.

İzmir Bayraklı Belediyesi, yeni ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılarak emisyon hacminin düşürülmesini amaçlayan Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde bu yıl da renkli etkinlikler düzenleyecek. 17 Eylül’de körfezde kürek çekme yarışları, sahilde ise çeşitli spor aktiviteleri gerçekleşecek. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, büyük coşkuya katılmak için herkesi Bayraklı sahiline davet etti.

Bayraklı Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde 17 Eylül Cumartesi Bayraklı Havuz Kafe’nin ön tarafında çeşitli etkinlikler düzenleyecek. “Daha iyi bağlantılar” temasıyla yola çıkılan etkinliklerde aktif hareketlilik, toplu taşıma, temiz hava, akıllı ulaşım çözümleri gibi konularda farkındalık yaratılacak. Özellikle emisyon hacminin düşürülerek alternatif ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılacak. Bu çerçevede 09:30 - 13:30 saatleri arasında İzmir Kürek Kulübü sporcuları bu kez küreklerini farkındalık için çekecek. Sahilde kurulacak çadırlarda yoga, zumba, karate, corn hole gibi çeşitli spor aktiviteleri gerçekleştirilecek. Ücretsiz etkinliklere isteyen herkes katılabilecek.

“Herkesi bekliyoruz”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Gelecek nesillere daha yaşanabilir ve daha temiz bir dünya bırakmak istiyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazırız. Bilinçlendirme ve farkındalık etkinlikleri de bu açıdan büyük önem taşıyor. Her yıl düzenlenen hareketlilik haftası etkinlikleri bu yıl da Bayraklı’da fark oluşturacak. 17 Eylül’de herkesi sahildeki etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.