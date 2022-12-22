Bayraklı Belediyesi Halk Konut Bilgilendirme Ofisi, vatandaşların kendi yapacakları dönüşüm projelerine verdiği danışmanlık hizmetleriyle yüzleri güldürüyor. Halk Konut projesi çerçevesinde kurulan merkezde, gerek teknik gerekse hukuki konularda vatandaşlara ücretsiz destek veriliyor.

Bayraklı Belediyesi Halk Konut Bilgilendirme Ofisi, vatandaşların kendi yapacakları dönüşüm projelerine verdiği danışmanlık hizmetleriyle yüzleri güldürüyor. Halk Konut projesi çerçevesinde kurulan merkezde, gerek teknik gerekse hukuki konularda vatandaşlara ücretsiz destek veriliyor.

Bayraklı’nın dört bir köşesinde, kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren ve 5 mahallede revizyon imar planlamalarını tamamlayan Bayraklı Belediyesi, dönüşüm yapmak isteyen vatandaşlara desteklerini sürdürüyor. Bireysel dönüşüm projelerine ücretsiz rehberlik ederek vatandaşların yüzünü güldüren ekipler, müteahhit ve kat malikleri arasında köprü kurarak; sözleşme süreci, yasal haklar, kredi, inşaat ve ruhsatlandırma aşamaları için bilgilendirme yapıyor. Bu çerçevede özellikle İzmir depremi sonrası tüm imkanlarını seferber ederek bilgilendirme ofisleriyle vatandaşların yanında olan belediye, ağustos ayında kurulan Halk Konut Bilgilendirme Ofisi aracılığıyla da depremzedeleri yalnız bırakmadı.

Büyükşehir Belediyesi, İzbeton, Ege Şehir ve Baybel AŞ. tarafından depremzedeler için başlatılan Halk Konut projesi çerçevesinde kurulan ofis ile bu süreçte, 5 bin 120 kişi merkezi ziyaret etti, 102 bina için bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Merkeze müracaat eden vatandaşlar, büyükşehir ve Bayraklı belediyelerinin garantörlüğü ile yüzde 30 indirimli inşaat malzemesi alma hakkından faydalandı. 30 kooperatif kurularak birinin inşaatına başlandı. Yıl boyunca süren çalışmalar sonunda 122 bin metrekarelik inşaatın tamamlanacağı ifade edildi. Yeni yıl itibarıyla da 550 parsel ve 67 dükkan yapımı ile 9 yapının daha inşaatına başlanacağı belirtildi.

Halk Konut Bilgilendirme Ofisini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, “Bayraklımızı yarınlara hazırlamak ve daha yaşanabilir bir ilçe oluşturmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bir yandan ilçemizin büyük bölümünde imar revizyon planlarımızı tamamlarken bir yandan da özellikle deprem sonrası yeniden evlerini yapmak isteyen yurttaşlarımıza destek oluyoruz. Deprem sonrası riskli yapıların dönüşümünde ya da bireysel dönüşüm projelerinde vatandaşlarımızı mağdur etmemek, yasal mevzuatlar hakkında doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak için kurduğumuz bilgilendirme ofisimize, ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.