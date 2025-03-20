Bayraklı Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren esnafın taleplerine daha hızlı yanıt vermek ve işlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Esnaf Masası’ uygulaması kapsamında saha ziyaretlerine başladı. Belediye ekipleri, iş yerlerini tek tek ziyaret ederek esnafın talep, öneri ve şikayetlerini dinliyor, ruhsat işlemleriyle yakından ilgileniyor.

Bayraklı Belediyesi ana hizmet binasının 3’üncü katında faaliyet gösteren Esnaf Masası, hem belediye binasında hem de sahada aktif olarak hizmet veriyor. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü personelinin görev aldığı birim, esnafın ruhsat işlemlerini hızlandırırken yaşanan aksaklıklara da çözüm üretiyor. İş yerlerine yapılan ziyaretlerde, ruhsat süreçleri hakkında bilgilendirme yapılırken esnafın talepleri yerinde değerlendiriliyor. Ekipler, esnafın işleyişini kolaylaştıran uygulama ile hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

"Esnafımızın her zaman yanındayız

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bayraklı’daki esnafımızın işlerini daha hızlı tamamlayabilmesi, sorunlarını en kısa sürede çözebilmesi için Esnaf Masamızı sahaya taşıdık. Belediyemizde verdiğimiz hizmeti, iş yerlerinde de sürdürüyoruz. Ekiplerimiz esnafımızı tek tek ziyaret ederek taleplerini dinliyor, çözüm üretiyor. Ruhsat işlemleri başta olmak üzere her konuda esnafımızın yanında oluyoruz. Bayraklı’da en iyi hizmeti toplumun her kesimine eşit ve adil şekilde ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.