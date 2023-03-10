Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir Depremzedeleri Derneğini (İZDEDA) ziyaret ederek yürütmesi durdurulan ‘emsal artışı kararı’ ile ilgili depremzedeleri bilgilendirdi. Mahkemenin verdiği karara yasal süre içinde itiraz ettiklerini belirten Başkan Sandal “Biz depremzedeye can suyu vermek, konut maliyetlerini düşürmek ve mağduriyetlerini gidermek için emsal artışı kararı almıştık. Odaların yaptığı itirazlarda konunun kamu yararı ilkesi ne yazık ki göz ardı edildi asma inanıyoruz ki bu karardan dönülecek. Depremzedelerimiz evlerine kavuşana kadar bu yöndeki mücadelemizi birlikte sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Sandal’ın İZDEDA ziyaretine dernek başkanı Haydar Özkan ve yönetim kurulu üyeleri ile depremzedeler katıldı. Deprem sonrası büyükşehir ve Bayraklı belediyeleri tarafından alınan emsal artışı kararının mahkemece durdurulması ile ilgili depremzedelere bilgilendirme yapıldı. Yapılan itirazlarda kamu yararı ilkesinin göz ardı edildiği, avukatlar aracılığıyla ‘şablon yazılar’ üzerinden itiraz dilekçelerinin oluşturulduğu ve bunun sonucunda depremzede vatandaşların bir kez daha mağduriyete itildiği görüşü belirtildi. Emsal artışını durduran mahkeme kararına yasal sürede itiraz ettiklerini belirten Başkan Sandal, son depremzede de evine kavuşana kadar mücadeleyi birlikte sürdüreceklerinin altını çizdi.

"Kamu yararı gözetilmedi"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı’nın depremzedeleri ne yazık ki bugüne kadar ikinci plana atıldı, dertleri unutuldu. Biz deprem bölgesi için emsal artışı kararı alırken sadece kamu yararını ve afetzedelerin mağduriyetini gidermeyi düşündük. İnşaat maliyetleri düşsün, istedikleri sağlıklı konutlara bir an önce yerleşsinler istedik. Eğer Elazığ depremi sonrası o bölgeye sunulan imkanların yüzde 1’i Bayraklı’ya yapılsaydı emsal artışına gerek duymazdık. Ortada bir kamu yararı ve bunun görmezden gelinmesi meselesi var” diye konuştu.

“İnanıyoruz ki bu karar bozulacak”

Mahkemece verilen karara yasal süre içinde itiraz ettiklerini açıklayan Başkan Sandal, “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından sunulan iptal gerekçelerini, yaptığımız itirazda çürüttük. İnanıyoruz ki bu karar bozulacak ve depremzedelerin mağduriyetini gidermek için yaptığımız çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. Çünkü biz hak sahiplerinin 100 metrekarelik evini 120 metrekare yapmak için değil, artan inşaat maliyetlerinden depremzedeler olumsuz etkilenmesin diye bu kararı almıştık. Depremzedelerimiz evlerine kavuşana kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Üniversiteler düzeyinde, konunun profesyonelleri ile alternatif çözüm metotları üzerinde çalışmalarımızı da sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Afet bölgesi ilan etmek sorunu çözer”

Başkan Sandal sözlerini şöyle sürdürdü: Bayraklı’yı afet bölgesi ilan etmek aslında sorunların tamamını çözebilecek bir yöntem. Arsalar hazır, devlet gelir evleri yapar ve hak sahiplerine teslim eder. Önemli olan depremzedenin mağduriyetini gidermek olmalıdır ancak bu çağrımıza da henüz olumlu bir dönüş alamadık. Bu konuda da bir ortak akıl oluşturup mücadelemizi birlikte büyütmeliyiz.” Depremzedeler, Başkan Sandal’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Emsal artışı tartışmaları

Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde İzmir’de 17 bina yıkıldı, 117 kişi hayatını kaybetti. 731 bina ağır, 598 bina da orta düzeyde hasar aldı. Depremin ardından uygun şartlarda yeniden konut sahibi olabilmek için bölgede emsal artışı talep eden depremzedelerin beklentisi, Ekim 2021’de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karara bağlandı. Buna göre, ilçede hasarlı binaların dönüşümü için K (Koruma) sınırları belirlendi, parsel bazında yüzde 20, ada bazında yüzde 30 emsal artışı oy çokluğuyla kabul edildi. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, yoğun yapılaşma içeren plan değişikliğinin şehircilik bilimine uygun olmadığı, hukuka aykırı olduğu gerekçeleri ile sadece Bayraklı için geçerli olan emsal artışı kararına itiraz ederek konuyu mahkemeye taşıdı. İtirazı değerlendiren İzmir 5’inci İdare Mahkemesi, Bayraklı Belediye Meclisi tarafından kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediyesince onanan imar plan notu düzenlemesiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.