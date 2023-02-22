Türkiye’yi yasa boğan büyük deprem felaketi sonrası yaraları sarmak için yardımlarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, Bilen Psikoloji iş birliğiyle depremzede vatandaşlara yönelik ‘psikolojik destek’ çalışması başlattı. Uzmanlar, çocukların ve ailelerin deprem nedeniyle yaşadıkları travmaları kısa sürede atlatabilmeleri için terapi seansları yapacak.

Türkiye’yi yasa boğan büyük deprem felaketi sonrası yaraları sarmak için yardımlarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, Bilen Psikoloji iş birliğiyle depremzede vatandaşlara yönelik ‘psikolojik destek’ çalışması başlattı. Uzmanlar, çocukların ve ailelerin deprem nedeniyle yaşadıkları travmaları kısa sürede atlatabilmeleri için terapi seansları yapacak.

Deprem bölgesindeki temel ihtiyaçların karşılanması için ilk günden itibaren yoğun bir yardım kampanyası sürdüren Bayraklı Belediyesi, deprem bölgesinden Bayraklı’ya gelen mağdurlara yönelik psikolojik destek çalışmalarına da başladı. Bilen Psikoloji iş birliği ile yürütülecek proje çerçevesinde hem yetişkinler hem de çocuklar için terapi seansları düzenlenecek. Aile terapileri de travmaların atlatılmasına katkı sağlayacak. Destek almak isteyen depremzedeler, 477 20 00 numaralı telefondan bilgi alıp kayıt yaptırabilecek. Psikiyatri tedavisi ihtiyacı olan mağdurlar da ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

"Her zaman yanlarındayız"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Depremin ilk gününden bu yana temel ihtiyaçlar konusunda her zaman destek olduğumuz depremzedelerimizin psikolojik olarak da yanlarındayız. Deprem sonrası doğup büyüdüğü yerleri bırakmak zorunda kalan mağdurlar artık Bayraklı’da bizlere emanet. Maddi, manevi tüm imkanlarımızla yanlarında olacağız" dedi.