Bayraklı Belediyesi, aşırı sıcaklar nedeniyle yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. ’Can Dostlarımıza Bir Kap Su’ sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde ekipler, ilçenin farklı noktalarına mama ve su bırakıyor, parklara da su kapları yerleştiriliyor.

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, aşırı sıcaklar nedeniyle zor günler yaşayan can dostları yalnız bırakmıyor. "Can Dostlarımıza Bir Kap Su" kampanyası başlatan ekipler, bir yandan ilçe genelindeki parklara ve sokak hayvanlarının yoğun olduğu alanlara su ve mama bırakırken, bir yandan da vatandaşları kampanyaya destek vermeye davet etti. Kampanyayla sokak hayvanlarına karşı duyarlılığı artırmak isteyen ekipler, vatandaşların uygun noktalara koyabileceği bir kap suyun sokak hayvanlarının yaşamı için hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Ayrıca parklara da mama ve su kabı montajlarının devam ettiği belirtildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, “Sıcak havalarda yemek ve su bulmakta zorlanan can dostlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın duyarlılığı da burada büyük önem taşıyor. Hayatı paylaştığımız can dostlarımıza özellikle yaz aylarında daha fazla destek olmalı ve toplum olarak sahip çıkmalıyız" dedi.