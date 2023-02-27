Okul çağındaki çocukların beslenme ihtiyacını göz önüne alan Bayraklı Belediyesi, Bayraklım Kart projesi ile ilçe genelindeki bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine birer öğün beslenme desteği verecek. Öğrenciler, kendilerine özel hazırlanan kartlarla okul kantinlerinden alışveriş yapabilecek.

Okul çağındaki çocukların beslenme ihtiyacını göz önüne alan Bayraklı Belediyesi, Bayraklım Kart projesi ile ilçe genelindeki bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine birer öğün beslenme desteği verecek. Öğrenciler, kendilerine özel hazırlanan kartlarla okul kantinlerinden alışveriş yapabilecek.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin beslenme ihtiyacını dikkate alan Bayraklı Belediyesi, "Bayraklım Kart" ismini taşıyan sosyal sorumluluk projesiyle önemli bir eksiği gidermek için çalışmalarını tamamladı.

Alışveriş kartları öğrencilere dağıtılacak

İlçe genelinde belirlenen bin öğrenciye günlük bir öğün destek verileceği belirtildi. Bir firma ile ile iş birliği içinde sürdürülecek proje çerçevesinde, Bayraklı Belediyesi tarafından bakiyesi yüklenen isme özel alışveriş kartları öğrencilere dağıtılacak. Okul çağındaki çocuklar, anlaşmalı okul kantinlerinden günlük olarak alışveriş yapma imkanına kavuşacak. Kartlarla sadece yemek ve tüketime yönelik gıda alınabilecek. İlk etapta bin öğrenciyi kapsayacak olan proje, Mart ayının ilk haftasından itibaren hizmete sunulacak.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Sağlıklı nesiller yetiştirmek ve geleceğimizi güvence altına almak hepimizin sorumluluğunda. Bu nedenle Bayraklım Kart projesi sayesinde öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları öğünlere ulaşmasını önemsiyor, dengeli beslenmenin önünü açıyoruz. Hiçbir çocuğumuz evlerinde veya okullarında aç kalmayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.