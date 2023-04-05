AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Bayraklı ilçe teşkilatı ile buluştu. Ana kademe, kadın ve gençlik kolları tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Saygılı, Türkiye’nin 15 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti ile güzel bir güne uyanacağını söyledi.

Bayraklı’da partililer tarafından coşkuyla karşılanan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, önceki dönem ilçe başkanı Halil Polat’ın milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından ilçe başkanlığına atanan Metehan Yeğen ile yönetimini tebrik etti. Burada partililere de seslenen Başkan Saygılı, “Çok güzel bir enerjiniz var, bu enerjiyi sahaya da yansıttığınızı biliyorum. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti ile 15 Mayıs’ta güzel bir güne uyanacak inşallah. Tüm teşkilatlarımız, gencimizle büyüğümüzle kadınımızla tam kapasite sahada hizmetlerimizi ve çalışmalarımızı gece gündüz demeden hemşehrilerimize anlatacağız. Gerekirse uyumayacağız ve kapı kapı dolaşarak gönüllere gireceğiz” diye konuştu.

“Özellikle kadınlarımıza güvenim tam”

Başkan Saygılı, il başkanlığında il kadın kolları başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, kadın kolları il yönetimi ve kadın kolları ilçe başkanları ile iftar programında bir araya geldi. Kadınların, AK Parti’nin temel yapı taşlarından olduğuna dikkat çeken Başkan Bilal Saygılı, “Elbette gençlerimizin ve teşkilat mensuplarımızın emekleri gayretleri büyük. Ancak kadınlarımızın ayrı bir yeri var. Onlar her alanda her şeyin en güzelini inşa etmek için yoğun bir çaba harcıyor. O nedenle özellikle de kadınlarımıza güvenim tam. Kıymetli kardeşlerim önemli projelere imza atıyor. İnanıyorum ki bu üstün çabalarına ara vermeden devam edecekler. Ülkemize ve milletimize hizmetkar olmak için çıktığımız bu yolda, bizlere yorulmak yok, durmak yok, sadece çalışmak ve üretmek var. Hep birlikte el ele vererek çalışacak, hizmetlerimizi sürdürmek için 14 Mayıs’ta seçimi zaferle noktalayacağız” dedi.