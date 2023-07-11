Bayraklı’da yol yenileme, kaldırım, kilit parke ve asfaltlama çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Başkan Serdar Sandal, “Yolları, kaldırımları ve modern görünümüyle Bayraklı’yı daha yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz” dedi.

Bayraklı’da ilçe genelinde başlatılan yol-kaldırım düzenleme, bakım, onarım ve asfaltlama seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talep ve önerileri de dikkate alarak, ilçenin her mahallesini karış karış gezen ekipler, yapılması gereken çalışmaları yerinde tespit ediyor. Yol yenileme işlemleri önem sırasına göre programlanarak hızla tamamlanıyor. Çalışmalar, ilçe sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Son olarak Mansuroğlu Mahallesi 286/7 Sokakta asfalt serimi gerçekleştiren ekipler, vatandaşların daha rahat ve konforlu ulaşım sağlaması için ilçe genelinde çalışmalarını da sürdürüyor.

"Kalıcı çözümler üretiyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İlçemizi daha yaşanabilir hale getirmek için 24 mahallemizin tamamında ihtiyaç ne varsa imkanlarımız dahilinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hangi mahallemizin ne sorunu varsa kalıcı çözümler üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.