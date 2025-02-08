Bayraklı Belediyesinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen yol yenileme, bakım ve onarım çalışmaları, ilçenin 24 mahallesinde ihtiyaç olan noktalarda aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda son olarak ekipler, 5 mahallede yol tamiratı ve asfalt serimi gerçekleştirdi.

Bayraklı’da 24 mahallede devam eden yol bakım, onarım ve asfalt çalışmaları kapsamında Çay, Adalet, Osmangazi, Gümüşpala ve Yamanlar mahallelerinde ihtiyaç olan sokaklarda bozulan yollar yenilendi. Çiçek ve Nafiz Gürman mahallelerinde yol tamiratları sürüyor. Mansuroğlu Mahallesi Ankara Asfaltı yan yolunda asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, Onur Mahallesi 7375 sokak çevre yolu bağlantı noktasında da asfaltlama çalışması planlandı. Bayraklı’nın tüm mahallelerinde yol yenileme çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

"Çalışmalar sürecek"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içinde ilçemizin dört bir yanında asfalt yenileme ve yol tamirat çalışmalarını sürdürüyoruz. Tamamlanan yollarla birlikte hem trafik akışını rahatlatmayı hem de vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu şekilde ulaşım sağlamasını hedefliyoruz. Çalışmalarımızı, mahallelerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sürdüreceğiz" dedi.