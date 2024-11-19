Evde bakım, hasta nakil, genel muayene ve diş tedavileriyle vatandaşların sağlığa erişimini kolaylaştıran Bayraklı Belediyesi, donanımlı poliklinikleri ve uzman kadrosuyla ücretsiz sağlık hizmetlerini vatandaşların ayağına götürmeye devam ediyor. Bu kapsamda son 7 ayda 13 bin 516 vatandaşa sağlık hizmeti sunuldu.

Donanımlı poliklinikleri ve uzman kadrosuyla vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti sunan Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, sağlık polikliniklerinde son 7 ayda 2 bin 386 kişiye muayene ve pansuman, 9 bin 700 kişiye ise diş muayenesi, dolgu, diş temizliği ve diş çekimi hizmeti verdi. 210 kişi evde doktor ziyareti ile sağlık hizmetine erişirken, 723 hastanın nakli gerçekleştirildi. Ayrıca, fizyoterapist eşliğinde 47 kişiye muayene yapılırken, 27 bebeğe “Hoş Geldin Bebek” ziyareti düzenlenerek ilk muayeneleri gerçekleştirildi. Toplamda ise nisan ayından itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı 13 bin 516’ya ulaştı.

Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşlı, engelli ve yatalak hastalara yönelik evde bakım hizmetleriyle önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Muayene, pansuman ve yönlendirme gibi sağlık hizmetlerini vatandaşların evinde sunan ekipler, hasta nakil hizmetiyle de ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Donanımlı ambulansla gerçekleştirilen nakiller, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor. Bu kapsamda hastalar, evlerinden alınarak hastaneye götürülüyor, tekrar evlerine bırakılıyor.

Başkan İrfan Önal, "Evde bakım ve hasta nakil hizmetlerimizle sağlık kuruluşlarına erişimde zorluk çeken vatandaşlarımızı destekliyoruz. Doktorlarımız, vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek sağlık kuruluşlarına gerekli yönlendirmeleri yapıyor. Kliniklerimizde muayene, enjeksiyon, pansuman ve diş tedavisi gibi birçok hizmeti tamamen ücretsiz sunuyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.