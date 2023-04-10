Bayraklı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ilçenin 14 farklı mahallesinde, birbirinden eğlenceli onlarca farklı etkinlikle kutlayacak. Hem kültürel hem de sportif organizasyonlar binlerce çocuğu buluşturacak. 14 Nisan’da başlayacak etkinlikler 23 Nisan günü Bayraklı sahilindeki kutlama programı ile son bulacak. Başkan Sandal, “23 Nisan coşkumuzu ilçemizin sokaklarında yaşayacağız. Tüm çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.

Bayraklı’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ilçenin 14 mahallesinde birbirinden eğlenceli etkinliklerle kutlanacak. İlçe sokaklarına taşacak büyük coşkuda çocuklar hafta boyunca birçok oyun ve çeşitli gösterilerle doyasıya eğlenecek. DJ performansları, Hacivat- Karagöz gösterileri, spor etkinlikleri ve turnuvalar, jonglör şovları ile sihirbaz gösterileri, çocuklara eğlence dolu anlar yaşatacak. 14 Nisan’da başlayacak olan gösteriler 23 Nisan’a kadar sürecek. 23 Nisan günü ise Bayraklı sahilinde dev bir şenlik alanı oluşturulacak. Gün boyu konserler ve gösteriler sergilenecek. Etkinlikler boyunca çocuklara pamuk helva, patlamış mısır ve içecek dağıtılacak.

“Tüm halkımızı bekliyoruz”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103’üncü yıldönümünü bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlayacağız, iki bayramı bir arada yaşayacağız. Binlerce çocuğumuzla birlikte yine sokaklarda olacağız ve 23 Nisan’a, ulusal egemenliğimize, geleceğimize bir kez daha sahip çıkacağız. Hem mahallelerdeki etkinliklerimize hem de 23 Nisan Pazar günü Bayraklı sahilindeki şenliğimize herkesi bekliyoruz” diye konuştu.