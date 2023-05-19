İzmir’in Bayraklı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Bayraklı Sevgi Yolu’ndaki Atatürk heykeli önünde gerçekleşen törene Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner, askeri erkan, gaziler, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk heykeline çelenkler bırakılırken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kutlama programında Mustafa Kemal Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri gösterileri ile beğeni topladı. 980 öğrenci, zeybek oynayarak Atatürk’ün siluetini ve imzasını oluşturdu. Ortaya çıkan görüntü duygu dolu anlar yaşattı. Resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenler ödüllendirilirken, ayrıca 19 Mayıs temalı resim sergisinin de açılışı yapıldı. Öğrencilerin zeybekler eşliğinde Kurtuluş Savaşı’nın panoramik anlatımını yaptığı gösteri uzun süre ayakta alkışlandı. Etkinliğe Bayraklı Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran da katıldı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “19 Mayıs, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurtuluş ateşinin yakıldığı günün adıdır. Ata’mızın ’Doğum günüm’ dediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 104 yıl önce olduğu gibi bugün de bu ülkenin gençleri vatanına, milletine ve bağımsızlığına sahip çıkmaya devam edecek. Yaşasın 19 Mayıs” dedi.