Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve ekonomik alışveriş yapabilmesini sağlamak amacıyla pazar denetimlerini sıklaştırdı. İlçede kurulan 16 farklı pazar yerinde fiyat ve etiket kontrollerine ağırlık veren ekipler, vatandaşı aldatmaya yönelik fiyat etiketi bulunduran pazarcı esnafına karşı uyarılarda bulundu. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Denetimlerimiz aralıksız sürecek” dedi.

Pazar esnafına etiket uyarısı

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde gıda ürünlerinin satış şartlarını ve fiyat etiketlerini titizlikle inceliyor. Ürünlerin tazeliği ve hijyenine dikkat eden ekipler, hassas terazilerle doğru tartım yapılıp yapılmadığını da kontrol ediyor. Denetimler kapsamında, vatandaşı yanıltan fiyat etiketi bulunduran pazarcılar tespit edilerek uyarılıyor ve tekrarında cezai işlemlerin uygulanacağı bildiriliyor.

Halk sağlığı ve huzuru için denetimler sürecek

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Vatandaşlarımızın güvenle alışveriş yapabilmesi ve haksız fiyat artışlarına maruz kalmaması için ekiplerimiz düzenli olarak sahada. Denetimlerimizle pazar yerlerinde fiyat ve etiket kontrolleriyle halkımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde ihtiyaçlarını karşılamasını sağlıyoruz. Mevzuata aykırı davrananlara gerekli işlemleri uygulayarak halkımızın çıkarlarını korumaya devam edeceğiz. Denetimlerimiz sürecek” açıklamalarına yer verdi.