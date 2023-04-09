Ramazan ayı dolayısıyla çalışmalarını sıklaştıran Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede pide ile tatlı üretimi ve satışı yapan işletmelerde denetim yaptı. Hijyen kurallarına uymayan ve mevzuata aykırı işlem yapan iş yeri sahipleri uyarıldı. Başkan Serdar Sandal, “Vatandaşlarımızın huzurla alışveriş yapması için denetimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

İlçe genelinde halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir, temiz gıdaya ulaşması için denetimlerini sürdüren Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla çalışmalarını sıklaştırdı. Ramazan ayı boyunca belirli aralıklarla yapılan denetimler çerçevesinde pazar yerlerinin ardından son olarak pide ile tatlı üretimi ve satışı yapan işletmeler denetlendi. Gıda yüksek mühendisi ve zabıtalardan oluşan gıda denetim ekibi, ürünlerin üretim şartlarını, üretim yerlerinin temizliğini, depolama şartlarını, gramajını ve işletmelerin yasal belgelerini kontrol etti. Mevzuata aykırı işlem yapan iş yerlerine uyarılarda bulunuldu.

“Halk sağlığı önceliğimiz”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Halk sağlığının korunması amacıyla düzenli olarak sürdürdüğümüz denetimlerimizi Ramazan ayı dolayısıyla artırdık. Ekiplerimiz gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerimizi denetliyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlarımızın hijyenik ortamda üretilen ürünleri güvenle satın almaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.