Bayraklı Belediyesi tarafından İzmir’in sanat ve edebiyat yaşamına kazandırılan Uluslararası Homeros Festivali’nde; sesi, yeteneği ve sahne performansıyla büyük beğeni kazanan 23 yaşındaki viyolonsel sanatçısı Adasu Akın, festivalin en büyük kazanımlarından biri oldu. Geçtiğimiz haftaki etkinlikler çerçevesinde sahneye çıkan Akın, Anadolu ezgilerini modern müzikle harmanladığı konseriyle izleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Bayraklı Belediyesinin kente kazandırdığı ve geçen hafta ikincisi düzenlenen Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali’nin finaline, 23 yaşındaki viyolonsel sanatçısı Adasu Akın’ın eşsiz konseri damga vurdu. Genç sanatçı Adasu Akın, Anadolu ezgilerini modern müzikle harmanladığı konseriyle herkese unutulmaz anlar yaşattı. Türkülerle duygulanan batı müziğiyle keyiflenen izleyiciler, genç sanatçıya tam not vererek uzun süre ayakta alkışladı. Başarılı sanatçıyı dinleyenler arasında yer alan ünlü sanatçı Zülfü Livaneli de Adasu’yu tebrik etti. Genç ismi sadece Bayraklı, İzmir ve Türkiye’nin değil dünyanın tanıması gerektiğini ifade eden usta sanatçı, bu konuda destek olacağını müjdeledi. İzleyenler 23 yaşındaki genç yetenek için, “Bayraklı’dan bir yıldız doğdu. Azmi ve başarılarıyla çok daha iyi yerlere gelecek” yorumunda bulundu.

Festival sonrası Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı ziyaret eden Adasu’yu Başkan Sandal, manevi kızı ilan etti. Heyecanı ve mutluluğu yüzüne yansıyan genç sanatçı, çok gururlu olduğunu belirterek, Başkan Sandal’a teşekkür etti.

Sandal, “Batı enstrümanlarıyla Anadolu’nun binlerce yıllık kültürünü evrensel normlarla buluşturup, sanata yansıtmak çok önemli bir kültür elçiliğidir. Ülkemiz, geleceğimiz, kültürümüz ve toplumumuz için çok önemli işler yapıyor. Belki birçok kültür elçimizin yapamadıklarını; sesiyle, enstrümanıyla, davranışıyla, duruşuyla, sanatıyla yapıyor. Adasu gibi evlatlarımızın varlığı bize güç veriyor; çünkü onlar Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyet’in evlatları. Her zaman yanında olacağız” dedi.

"Müziğin içine doğdum"

Ortaokul ve liseyi Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda okuduktan sonra Conservatorio Arrigo Boito di Parma’yı birincilikle kazanarak, İtalya’da viyolonsel eğitimini sürdüren ve tam puan ve övgü puanı ile lisans eğitimini tamamlayan Adasu Akın, yüksek lisans eğitimini Yaşar Üniversitesinde tam burslu olarak sürdürüyor. Genç sanatçı Adasu Akın, “Çevremde her zaman bana inanan insanlar oldu; ama usta sanatçı Zülfü Livaneli ve Bayraklı Belediye Başkanımız Serdar Sandal ile olan diyaloğumuzdan sonra kendime inancım pekişti ve doğal olarak çevremdeki ilgi arttı. Olumlu geri dönüşler aldım. Müzikle ilişkime gelince, müziğin içine doğdum. Ailede müzik günlük yaşantımızın bir parçasıydı zaten. İlkokuldan önce devlet senfoni çocuk korosuna gittim, daha sonra keman eğitimi aldım, sonra DEÜ Devlet Konservatuvarına seçildim. Böylece ortaokulda viyolonsel eğitimim başladı, halen de sürüyor" şeklinde konuştu.

Çok geniş repertuvarda şarkılar, türküler söyleyerek dinleyenleri mest eden ve herkesi kendisine hayran bırakan genç sanatçı, "Anadolu ezgilerini yaşatmayı bir sorumluluk olarak görüyorum. İtalya’da eğitim görürken de türküler söylediğimde çok etkileniyorlardı ve yaşlı gözlerle tekrar okumamı istiyorlardı. Müziğin birleştirici ve evrensel gücü buradan geliyor. Amacım bu kadar severek yaptığım bir işi insanlarla paylaşıp müziğin duygusunu onlara da aktarmak” diye konuştu.