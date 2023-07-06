Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin tüm cadde ve sokaklarında aralıksız süren temizlik çalışmalarına hız verdi. Yaz aylarında artan çalışmalarda ekipler, çöp konteynerlerini baştan aşağı yıkayıp, temizliyor, bakım, onarım ve boyasını yapıyor. Deforme olan çöp konteynerleri elden geçirilirken eskiyenler yenileriyle değiştiriliyor. Böcek ve haşerelere karşı da önlemler alınıyor.

Bayraklı Belediyesi, yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte oluşabilecek çöp konteynerleri kokularının önüne geçmek için yıl boyunca sürdürülen temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Bu çerçevede Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün ilçenin 24 mahallesinde belirlenen program dahilinde konteynerlerin bakım, onarım ve boyasını yapıyor. Özel temizleme aracı ile baştan aşağı steril hale getirilen konteynerler yıkanıp, muhtemel koku ve kötü görüntünün de önüne geçiliyor. Eskiyen konteynerler değiştirilirken, haşerelerin artmasına karşı da önlemler alınıyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Vatandaşların daha temiz bir çevrede rahat ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaz aylarıyla birlikte ekiplerimiz tüm cadde ve sokaklardaki çalışmalarını hızlandırdı. Çöp kutu ve konteynerleri yıkanıyor, bakım ve onarımları yapılıyor. Daha temiz ve yaşanabilir bir Bayraklı için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.