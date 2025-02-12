Bayraklı Belediyesi bünyesinde kurulan robotik kodlama takımı ‘Bayraklı Rangers’, uluslararası arenada ülkemizi temsil etmek için hazırlıklarını tamamladı. 15 Şubat’ta Fibonacci Turnuvası’nda, 16 Şubat’ta ise First Lego League (FLL) turnuvasında yarışacak olan Bayraklılı gençler, prestijli organizasyonlarda yeteneklerini sergileyecek.

Bayraklı Rangers robotik kodlama takımı, 15 Şubat’ta Gaziemir Sarnıç’ta yer alan Mustafa Kemal Atatürk Çok Amaçlı Spor Salonu’nda Fibonacci Turnuvası’nda, 16 Şubat’ta ise İzmir Fuarı’nda düzenlenecek Fibonacci Ege Bölge Turnuvası’nda mücadele edecek. Turnuva için hazırlanan takım, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) atölyeleriyle öğrencilerini geliştirmeye devam ediyor. Her pazar Bayraklı Belediyesi Matematik Parkı’nda yer alan atölyelerde yapılan düzenli antrenmanlarla öğrenciler, hem teknik becerilerini geliştiriyor hem de dünya çapındaki bilimsel gelişmeleri takip etme şansı elde ediyor. Bayraklı Belediyesinin desteğiyle gençler, bu projede her geçen gün daha donanımlı hale geliyor. Bayraklı Rangers takımı, yarışmaları kazanarak uluslararası robotik ve bilim turnuvalarında elde ettiği deneyimle öğrencilerin teknik bilgi ve becerilerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Gençlerimizin bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştirmelerinin, geleceğin mühendisleri ve bilim insanları olmaları için robotik kodlama atölyelerimize Bayraklı’nın birçok noktasında devam ediyoruz. Bayraklı Belediyesi olarak, gençlerimizin her zaman yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Bu projeyi, sadece robotik kodlama ve bilimsel gelişim adına değil, aynı zamanda gençlerimizin sosyal becerilerinin ve takım ruhunun gelişmesi için de önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bayraklı Rangers takımı, bu projeyle sadece Bayraklı’yı değil, ülkemizi de uluslararası alanda gururlandıracak. Gençlerimizin uluslararası arenada edinecekleri deneyim, onları daha donanımlı, daha vizyoner bireyler haline getirecek. Bayraklı Belediyesi olarak, her zaman gençlerimizin gelişimine katkı sağlamak adına projeler üretmeye ve bu tür değerli çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz. Gençlerimize mücadele edecekleri turnuvada başarılar diliyorum" dedi.