Muhtemel afetlere karşı sürdürülen hazırlıklar çerçevesinde Bayraklı Belediyesinde kurulan 27 kişilik arama kurtarma ekibinin eğitimleri sürüyor. Bu çerçevede personele İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesindeki eğitmenler tarafından harita, pusula, ilk yardım ve ikinci seviye kentsel arama-kurtarma temel eğitimleri verildi.

Bayraklı’da doğal afetlere karşı alınması gereken tedbirler ve yapılması gerekenlerle ilgili çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede 27 kişilik arama kurtarma ekibi kuran Bayraklı Belediyesinde çalışanlardan oluşan tim, eğitimlerine devam ediyor. AFAD akreditasyonuna dahil olan ekip, son olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde hafif seviye arama kurtarma, harita, pusula, ilk yardım ve ikinci seviye kentsel arama-kurtarma eğitimlerini tamamladı. Hazırlanan programda acil durumlarda harita okuma ve yön bulmanın önemi anlatıldı. Uygulamalı olarak ilk yardım ve kentsel arama kurtarma eğitimlerini tamamlayan ekip, program sonrasında sertifikalarını aldı.

"Arama kurtarma ekibimizi kurduk"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Son yıllarda ülke olarak afetlerle sarsıldık ve can kayıplarımız hepimizi derinden üzdü. Bayraklı Belediyesi olarak yaralarımızın sarılmasına biz de gece gündüz katkı koymaya çalıştık. Muhtemel afetlere karşı hazırlıklı olmak için de arama kurtarma ekibimizi kurduk. 27 personelimiz, AFAD iş birliği ile arama kurtarma eğitimleri alıyor. Umarız bir daha hiç afet yaşamayız ve onlara da hiç ihtiyaç duymayız ama olası zorluklara karşı da artık Bayraklı’da ekibimiz göreve hazır” dedi.